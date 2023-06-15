Поздравления лидеру КНР

АШХАБАД, 15 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили послания Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

В посланиях содержались поздравления главе КНР по случаю его юбилея (сегодня Си Цзиньпину исполнилось 70 лет), пожелания крепкого здоровья, счастья и новых успехов в реализации грандиозных планов и инициатив, а дружественному китайскому народу – мира, благополучия и процветания.

ИП "ТУРКМЕНинформ"