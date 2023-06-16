Делегация Туркменистана отправилась в Санкт-Петербург

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Представительная делегация правительственных и деловых кругов Туркменистана во главе с министром финансов и экономики Сердаром Джораевым отправилась в города Санкт-Петербург (Российская Федерация).

Целью поездки является участие в мероприятиях проходящего 14-17 июня в северной российской столице 26-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Выступление С.Джораева планируется на сессии «Углеродное регулирование и создание рынка обращения углеродных единиц в странах Азии, Африки и Ближнего Востока» в рамках тематического блока «Мировая экономика в эпоху глобального перелома». Предусмотрена также двусторонняя встреча главы ведомства финансов и экономики Туркменистана с министром экономического развития Российской Федерации М.Решетниковым.

ИП "ТУРКМЕНинформ"