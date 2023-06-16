Новый посол Франции приступает к работе в Ашхабаде

АШХАБАД, 16 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 июня прибывший в Ашхабад для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики Филипп Мерлен посетил ведомство внешней политики Туркменистана.

В рамках визита новый глава французской дипмиссии вручил копии своих верительных грамот министру иностранных дел Рашиду Мередову, после чего стороны обсудили текущее состояние и перспективы длаьнейшего развития сотрудничества Туркменистана и Франции в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, транспорта и логистики и «зеленых» технологий.

С октября 2020 года послом Франции в Туркменистане работала Изабель Гинель

ИП "ТУРКМЕНинформ"