Таджикистан сменит главу дипмиссии в Ашхабаде

АШХАБАД, 16 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 июня внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан Фаррух Хомиддин Шарифзода.

В ходе переговоров с министром иностранных дел Рашидом Мередовым посол сообщил о завершении своей миссии в Ашхабаде, после чего состоялось обсуждение актуальных вопросов развития диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Фаррух Хомиддин Шарифзода работал в Ашхабаде с января 2017 года, после того как сменил в должности Махмуджона Собирова.

ИП "ТУРКМЕНинформ"