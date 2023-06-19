В Ашхабад прибыл новый посол Словакии

В Ашхабад прибыл новый посол Словакии19.06.2023 16:02
АШХАБАД, 19 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня ведомство иностранных дел Туркменистана посетил прибывший в страну для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики (с резиденцией в Ташкенте) Виктор Борецки.
В ходе визита посол вручил копии своих верительных грамот заместителю министра Бердиниязу Мятиеву, после чего состоялось обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах здравоохранения и туризма.
С мая 2018 года послом Словакии в Туркменистане (с резиденцией в Ташкенте, Узбекистан) работал Ян Бори.
ИП "ТУРКМЕНинформ"