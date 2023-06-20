Глава государства аккредитовал нового посла Франции

АШХАБАД, 20 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 июня вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики Филипп Мерлен вручил свои верительные грамоты Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.

В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили текущее состояние и актуальные вопросы дальнейшего развития диалога Туркменистана и Франции в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной обалстях, сферах ТЭК, строительства, транспорта и связи, информационных технологий, химической, пищевой промышленности и других.

Филипп Мерлен сменил в должности Изабель Гинель, являвшуюся послом Франции в Туркменистане с октября 2020 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"