МИД Туркменистана посетила делегация ЮНОПС

АШХАБАД, 20 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 июня руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в страну директором Многостранового офиса ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) в Австрии Фреей Фон Гроотэ.

Встреча была посвящена обсуждению актуальных вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сферах здравоохранения, инфраструктуры, сельского хозяйства, энергетики, «зелёного» и цифрового перехода, охраны окружающей среды и изменения климата.

ИП "ТУРКМЕНинформ"