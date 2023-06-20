МИД Туркменистана посетила делегация ЮНОПС

МИД Туркменистана посетила делегация ЮНОПС20.06.2023 11:41
АШХАБАД, 20 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 июня руководитель внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в страну директором Многостранового офиса ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) в Австрии Фреей Фон Гроотэ.
Встреча была посвящена обсуждению актуальных вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сферах здравоохранения, инфраструктуры, сельского хозяйства, энергетики, «зелёного» и цифрового перехода, охраны окружающей среды и изменения климата.
ИП "ТУРКМЕНинформ"