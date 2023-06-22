Начато официальное сотрудничество между Туркменистаном и Тринидадом и Тобаго

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 июня в офисе Постоянного представительства Туркменистана при Организации Объединенных Наций была проведена торжественная церемония подписания Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Туркменистаном и Республикой Тринидад и Тобаго.

Подписи под документом поставили Постоянный представитель Туркменистана при ООН Аксолтан Атаева и Постоянный представитель Республики Тринидад и Тобаго при ООН Деннис Фрэнсис.

В ходе состоявшихся переговоров приоритетными направлениями развития сотрудничества двух стран были названы политика, экономика и торговля, наука, образование, культура.

Таким образом, Тринидад и Тобаго станет 153-й страной, с которыми у Туркменистана установлены дипломатические отношения.

ИП "ТУРКМЕНинформ"