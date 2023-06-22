Глава государства приветствовал участников Недели культуры

АШХАБАД, 22 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". С 22 по 27 июня в Ашхабаде пройдут Дни культуры регионов страны. Эти мероприятия с участием деятелей культуры и искусства уже стали традиционными и, как правило, проводятся поочередно в каждом велаяте.

Участников и гостей Недели культуры приветствовал Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов:

"Уважаемые участники Недели культуры!



Дорогие соотечественники!



Сердечно поздравляю вас с торжественным открытием Недели культуры, проводимой в городе Ашхабад – столице независимого постоянно нейтрального Туркменистана!



В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства наша страна достигает больших успехов, последовательно улучшаются социально-бытовые условия жизни сплоченного народа. В результате коренных реформ, осуществляемых в нашей независимой Отчизне, родной край преображается до неузнаваемости. Благородные инициативы Туркменистана, направленные на укрепление глобального мира, развитие дружественных отношений, находят широкую поддержку международного сообщества.



В настоящее время успешно реализуемые масштабные государственные программы, инициированные Национальным Лидером туркменского народа, Героем-­Аркадагом, наши исторические достижения вдохновляют счастливых граждан на великие свершения. Сегодня мы еще больше гордимся тем, что в области культуры страны достигаются большие успехи. Развитие культуры в значительной степени способствует единству нашего общества, повышению ­патриотизма в сердцах граждан.



В году «Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром» в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО были включены номинированные Туркменистаном совместно с дружественными странами туркменское искусство вышивки, шелководство и традиционное производство шелка для ткачества, а также традиции пересказа притчей о Молла Эпенди. Эти знаменательные события еще более укрепляют международный авторитет Отчизны, вызывают гордость у граждан страны и приумножают их любовь к национальным ценностям.



Дорогие работники культуры и искусства!



Эра Возрождения новой эпохи могущественного государства – это эпоха совершенствования нацио­нальной культуры, искусства и литературы. Достижения артистов театра, художников, музыкантов, писателей и поэтов на состоявшихся в текущем году международных конкурсах являются наглядным свидетельством того, что туркменская культура развивается на уровне мировой.



Неделя культуры, регулярно проводимая в столице и регионах нашей страны, – это уникальный праздник туркменской культуры и искусства.



Вдохновенные выступления мастеров культуры и искусств на Неделе культуры – ода нашей счастливой жизни.



Мероприятия Недели, проводимой в столице с активным участием деятелей сферы культуры, приумножат любовь наших ­соотечественников к своим культурным ценностям и богатому наследию. Большое значение в популяризации достижений национальной культуры, искусства и литературы, повышении профессионального мастерства творческих работников будут иметь концерты, выставки, тематические конференции, поэтические чтения, спектакли и кинопоказы, которые состоятся в рамках Недели культуры.



Проведение наряду с Неделей культуры в Ашхабаде Недели культуры тюркских государств подчеркивает важность этих масштабных мероприятий.



Дорогие работники культуры и искусства!



Культурные форумы, организуемые как в нашей стране, так и за рубежом в честь 300-летия со дня рождения великого мыслителя и поэта-классика Востока Махтумкули Фраги, в значительной степени способствуют углубленному изучению его богатого литературного наследия и широкой популяризации в мире.



Уверен, что творческие меро­приятия в рамках Недели культуры, проходящей в Ашхабаде, приумножат значимость торжеств по случаю 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги.



Уважаемые участники Недели культуры!



Еще раз искренне поздравляю вас с торжественным открытием Недели культуры в городе Ашхабад. Желаю участникам этого праздника искусств крепкого здоровья, долголетия и новых творческих успехов!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"