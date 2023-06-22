Делегация МИД Туркменистана посетила США

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация внешнеполитического ведомства Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Вепой Хаджиевым 19-20 июня приняла участие в мероприятиях Недели высокого уровня по борьбе с терроризмом в Нью-Йорке.

В частности, замглавы МИД Туркменистана выступил на второй сессии основного мероприятия - Совещания глав контртеррористических ведомств стран-членов ООН. В своем выступлении он отметил необходимость укрепления механизма обновленного Плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии в Центральной Азии и продолжения усилий стран-региона в рамках Душанбинского процесса.

В рамках пребывания в Нью-Йорке Вепа Хаджиев также провел встречи с заместителем Генерального секретаря ООН, главой Контртеррористического управления Владимиром Воронковым, а также помощником Генерального секретаря и исполнительным директором Исполнительного директората Контртеррористического комитета ООН (ИДКТК) Натальей Герман.

ИП "ТУРКМЕНинформ"