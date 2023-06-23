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В Туркменистане дан старт Неделе культуры
23.06.2023 11:22

АШХАБАД, 23 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 июня в Ашхабаде стартовали мероприятия Недели культуры - ежегодной масштабной международной акции, в рамках которой представители разных направлений культуры и искусства страны будут продемонстрировать свои лучшие достижения и творческие новинки. В нынешнем году Неделя культуры приурочена к 300-летнему юбилею классика туркменской литературы Махтумкули Фраги.

Программа недели культуры включает творческие и рабочие встречи коллективов, художников, писателей и поэтов, музейных работников, концертные выступления музыкальных, песенных и танцевальных коллективов со всех уголков страны, показы цикла короткометражных и полнометражных художественных фильмов, снятых туркменскими кинематографистами, выставки живописи, произведений декоративно-прикладного искусства, издательской продукции.

Старт Неделе культуры был дан концертом во Дворце мукамов Государственного культурного центра.

В день открытия акции в Государственном музее Государственного культурного центра Туркменистана также прошли рабочее совещание музейных специалистов «Значение в развитии музейного дела возможностей цифровых систем, установленных в музее» и методические курсы по изучению мирового опыта совершенствования реставрации музейных ценностей. Также здесь организована выставка музейных ценностей, произведений изобразительного и прикладного искусства из фондов региональных музеев страны.

Участие в Неделе культуры принимают творческие делегации из всех велаятов Туркменистана. Наряду с Неделей культуры–2023 в Ашхабаде пройдет Неделя культуры тюркских государств

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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