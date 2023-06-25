Глава Туркменистана приветствовал участников Недели культуры тюркских государств

АШХАБАД, 24 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". С 24 по 29 июня в Туркменистане проходит Неделя культуры тюркских государств, приуроченная к 30-летию создания ТЮРКСОЙ - Международной организации тюркской культуры.

Участников и гостей Недели культуры приветствовал Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов:

"Уважаемые участники Недели культуры тюркских государств!



Дорогие гости!



Сердечно поздравляю вас с открытием Недели культуры тюркских государств, проводимой в городе Ашхабад! Желаю всем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и творческих успехов!



В настоящее время широко развивается сотрудничество независимого, постоянно нейтрального Туркменистана со странами мира. Благородные инициативы нашего государства, направленные на укрепление глобального мира, расширение дружественных отношений, находят большую поддержку международного сообщества. Высокие цели, вытекающие из принципов постоянного нейтралитета Туркменистана, вносят весомый вклад в укрепление мира во всем мире и дружественных связей между народами.



Проводится масштабная работа по активизации культурного сотрудничества между Туркменистаном и Международной организацией тюркской культуры – ТЮРКСОЙ. В настоящее время благодаря ТЮРКСОЙ наращиваются культурные связи между тюркоязычными странами. Вопросы упрочения и развития дружественных и братских отношений со странами-членами ТЮРКСОЙ занимают особое место во внешней политике Туркменского государства. Туркменистан расширяет культурное взаимодействие со странами-членами этой организации. Участие деятелей культуры и искусства, прозаиков и поэтов Туркменистана в мероприятиях, проводимых ТЮРКСОЙ, еще больше укрепляет наше сотрудничество с этой организацией.



Регулярная организация сов­местных культурных акций и концертов с учас­тием мастеров искусств тюркоязычных государств способствует развитию дружественных и братских отношений между нашими народами. Вся эта деятельность имеет большое значение для дальнейшего наращивания культурного диалога и связей между тюркскими народами, обмена опытом в области творчества.



Уважаемые участники Недели культуры!



Дорогие друзья!



В 2024 году исполняется 300 лет со дня рождения великого мыслителя и поэта Востока Махтумкули Фраги. В настоящее время в нашей стране проводится масштабная работа по подготовке к празднованию на международном уровне этого знаменательного события. Наполненные глубокой мудростью произведения Махтумкули Фраги широко известны в тюркском мире.



В 2022 году на очередном заседании Постоянного совета ТЮРКСОЙ 2024 год был объявлен «Годом великого поэта и мыслителя тюркского мира Махтумкули Фраги», а город Анау провозглашен «Культурной столицей тюркского мира 2024 года». Все это будет способствовать развитию дружбы и братских отношений между туркменским и другими тюркоязычными народами, укреплению сотрудничества между деятелями культуры и искусства, прозаиками и поэтами, популяризации в мире 300-летия со дня рождения великого поэта Махтумкули Фраги и его литературного наследия.



На международном уровне регулярно проводятся совместные культурные мероприятия Туркменистана и ТЮРКСОЙ. В рамках взаимодействия с ­ТЮРКСОЙ совместно с талантливыми певцами тюркоязычных стран были исполнены танец куштдепди и песни «Dünýä dursun parahat!» «Saýra, dutar!», что обогатило культурное сотрудничество тюркоязычных стран.



Мы будем и впредь придавать большое внимание развитию международных культурных связей со странами-членами ТЮРКСОЙ.



Особо значимо, что организация Недели культуры тюркских государств в честь 30-летия образования ТЮРКСОЙ по времени совпала с проведением Недели культуры в Ашхабаде. Эти крупные творческие акции будут содействовать укреп­лению сотрудничества между мастерами культуры и искусств тюркских народов.



Уверен, что совместные концерты творческих, фольклорных и танцевальных коллективов, музыкантов и оперных певцов тюркских государств, выставка фото и картин, которые пройдут в рамках Недели культуры тюркских государств, придадут импульс более эффективному развитию наших дружественных и братских отношений.



Дорогие друзья!



Еще раз искренне поздравляю вас с торжественным открытием Недели культуры тюркских государств, проводимой в городе Ашхабад!



Желаю всем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и творческих успехов!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"