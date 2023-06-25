Ашхабад посетила делегация Италии

АШХАБАД, 24 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Туркменистан с рабочим визитом посетила делегация Италии во главе с Послом, координатором по Центральной Азии в Генеральном департаменте по политическим вопросам Министерства иностранных дел Италии Джанлукой Гранди.

23 июня делегация посетила МИД Туркменистана, где прошли двусторонние межмидовские консультации по вопросам развития сотрулдничества двух стран в политической, торгово-экономической областях, сферах культуры, археологии, образования и изучения итальянского языка, по линии парламента и международных организаций и структур.

ИП "ТУРКМЕНинформ"