Туркменистан и Литва провели консультации по линии МИД

АШХАБАД, 24 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 июня МИД Туркменистана посетила прибывшая с рабочим визитом в страну делегация Литвы во главе с заместителем министра иностранных дел Литовской Республики Мантасом Адоменасом.

В ходе переговоров стороны обсудили ключевые аспекты дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и логистики, энергетики, экологии и охраны окружающей среды, по линии парламента и международных организаций и структур.

ИП "ТУРКМЕНинформ"