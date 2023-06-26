Ашхабад посетил глава Азиатской конфедерации велосипедного спорта

АШХАБАД, 25 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с прибывшим с визитом в страну вице-президентом Международного союза велосипедистов (UCI), президентом Азиатской конфедерации велосипедного спорта Усамом Аль Шафаром.

В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества Туркменистана и UCI в области велоспорта, развития физкультурно-оздоровительного движения.

ИП "ТУРКМЕНинформ"