Глава государства ознакомился с ходом развития Ашхабада

АШХАБАД, 25 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов совершили рабочую поездку по городу Ашхабаду.

Поездка была предпринята с целью ознакомления с ходом развития города и реализации проектов строительства социального и экономического назначения. В частности, программа поездки включала осмотр строящихся объектов вблизи Международного аэропорта города Ашхабада и Культурно-развлекательного центра в северной части столицы.

ИП "ТУРКМЕНинформ"