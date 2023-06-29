Глава Туркменистана поздравил работников сферы культуры

АШХАБАД, 27 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к работникам сферы культуры и искусства, а также гражданам страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня Дня работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги.

В обращении говорится:

"Уважаемые деятели культуры и искусства!

Дорогие соотечественники!



От всей души поздравляю с Днем работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги, торжественно отмечаемым в нашей суверенной Отчизне в году, девиз которого «Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром»! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и новых достижений на ниве творчества!



Благодаря грандиозным переменам, происходящим в независимой нейтральной Родине в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, последовательно повышается уровень жизни нашего сплоченного народа, в белом городе Ашхабад и регионах планомерно строятся объекты социальной инфраструктуры и жилищного назначения, промышленные и производственные комп­лексы.



Во всех областях достигается большой прогресс, поступательно растет экономическая мощь нашего независимого государства, тем самым поддерживается мирная и счастливая жизнь туркменистанцев. Сегодня успешно воплощаются в жизнь конституционные реформы, призванные обеспечить законность и правопорядок в государстве, защитить права и свободы граждан.



Знаменательные события в жизни нашего суверенного Отечества вдохновляют работников культуры и искусства на созидательный труд, великие свершения и создание новых произведений. Значителен их вклад в продвижение исторических преобразований в стране и повышение ее международного авторитета в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства.



Прославление в прекрасных сочинениях замечательных целей, следующих из девиза «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!», воодушевление соотечественников на масштабные дела, последовательное совершенствование сферы культуры становятся непреложной миссией работников творческого цеха. Сегодня мы на системной основе укрепляем материально-техническую базу профильных учреждений, высоко оцениваем благородный труд, талант и способности тех, кто плодотворной работой достигает больших высот в творчестве.



Уважаемые деятели культуры и искусства!



Работники культуры и искусства, мастера художественного слова с успехом выступают на культурно-массовых мероприятиях в ознаменование нынешнего года, проходящего под девизом «Счастливая молодежь с Аркадаг Сердаром», и 300-летия выдающегося мыслителя и поэта-классика Востока Махтумкули Фраги – фестивалях, выставках, концертах, творческих встречах и поэтических вечерах.



Творческие деятели проводят существенную работу в целях широкой популяризации огромного значения пронизанных глубокой муд­ростью произведений, подаренных туркменистанцам Национальным Лидером туркменского народа Героем-Аркадагом, и прославления гуманистических идей, продвигаемых в поэзии Махтумкули Фраги.



Ускоренными темпами продолжается инициированное Национальным Лидером туркменского народа Героем-Аркадагом строительство в столице культурно-паркового комплекса «Махтумкули Фраги». Сегодня творчество поэта-философа Махтумкули известно во всем мире, оно – мелодия души туркмен. Честь и достоинство нашего народа, подарившего миру мудрого Фраги, всегда высоки. Большое значение имеет регулярная организация творческих конкурсов, нацеленных на изучение и популяризацию в широких масштабах жизненного и творческого пути, литературного наследия Махтумкули Фраги. Ежегодно 27 июня мы отмечаем совместный праздник – День работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги, что наглядно свидетельствует о грандиозных достижениях в сфере национальной культуры и искусства, об успехах в реализации политики в этой области в наше прекрасное время, о котором чаял поэт-мыслитель.



Дорогие соотечественники!

Уважаемые творческие работники!



Культура – созидательная сила нации!



Искусство – исключительное проявление триумфа духовно-культурных ценностей!



Литература – неиссякаемая сокровищница литературных ценностей!



В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства мы придаем большое значение созданию условий для развития культуры, искусства и литературы, плодотворной работы тружеников творческой нивы, так как уровень развития культуры отображает степень совершенства общества.



Перед сотрудниками средств массовой информации стоят огромные задачи по раскрытию сути реализуемых в нашей Отчизне масштабных государственных программ. Поэтому оптимизация и цифровизация деятельности телерадио­каналов, газет и журналов, электронных изданий, а также повышение квалификации журналистов – одна из важных задач. Каждая публикация в средствах массовой информации должна быть безупречна с точки зрения национальной самобытности и современности.



Мой родной народ!



Дорогие деятели культуры и искусства!



Еще раз от всей души поздравляю с Днем работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги! Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и огромных успехов в творчестве!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"