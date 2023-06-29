Глава Туркменистана поздравил граждан

АШХАБАД, 28 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня священного для всех мусульман праздника Курбан байрамы.

В поздравлении говорится:

"Мой родной народ!



Дорогие соотечественники!



От всего сердца поздравляю вас со священным Курбан байрамы – прекрасным праздником высокой нравственности, духовной чистоты и гуманизма! Уверен, что песенно-музыкальные торжества, общественно-культурные мероприятия, которые будут проведены по случаю этого праздника, истоки которого уходят в глубь тысячелетий, еще более укрепят нашу любовь к независимому нейтральному Туркменистану, слава о котором как о стране великих свершений и знаменательных успехов приумножается во всем мире!



Курбан байрамы – древний праздник, проповедующий порядочность и благородство, популяризирующий в мире сплоченность и согласие, приумножающий в нашем обществе воодушевленность. Все более значима роль этого праздника, в котором сконцентрировались сформировавшиеся за тысячелетия и передавае­мые от поколения к поколению наши гуманистические идеалы, славящего чистоту человеческой души, духовные и нравственные ценности, веру в укрепление нашего единства, консолидацию. В этом году эры Возрождения новой эпохи могущественного государства, каждый день которого ознаменован славными событиями, мы по сложившейся традиции в течение трех дней широко и с огромным воодушевлением отмечаем Курбан байрамы, ставший гимном духовной добродетели, чистоты веры и высокого гуманизма. В праздничные дни в нашей столице – городе Ашхабад, во всех уголках страны проводим обогащенные смыслом и содержанием торжественные мероприятия, которые объединяют наш народ, формируют у людей чувства гуманизма и патриотизма. Широко расстилая изобилующие всевозможными яствами сачаки, давая курбанлыки-садака, мы возносим молитвы о приумножении в мире славы родной Отчизны, ее благополучии и процветании. Совпадение Курбан байрамы с событиями, которые будут золотыми буквами вписаны в историю эры Возрождения новой эпохи могущественного государства – торжественным открытием первой очереди застройки города государственного значения Аркадаг, международными и культурными мероприятиями, Днем работников культуры и искусства, а также поэ­зии Махтумкули Фраги – придает неиссякаемые духовные силы в делах, осуществляемых во имя процветания страны, которая со стремительностью скакуна уверенно следует вперед, к новым высотам прогресса, знаменуя нашу сплоченность, единство, приумножая гордость за родную Отчизну.



Дорогие соотечественники!



Пропаганда в мире великих и священных принципов независимости Отчизны, поддержание здорового развития общества и взаимосвязи времен и поколений, достижение совершенства нации, популяризация национальных традиций, которые вызывают в нашем обществе, у каждой семьи и личности высокую гордость, воспитывают чувство гуманизма, а также укрепление мира и дружбы – основные задачи, стоящие перед нами на новом этапе развития страны. С этой целью, опираясь на сохранившиеся в памяти народа и достигшие уровня совершенства национальные традиции, богатый опыт предков, приверженных принципам доброжелательности и дружбы, внесших огромный вклад в обогащение мировой цивилизации, с любовью к Отчизне мы осуществляем масштабную работу, направленную на укреп­ление демократических, правовых и светских основ нашего государства, повышение его международного авторитета, на благополучную и счастливую жизнь родного народа.



Руководствуясь высокими целями, в нашей суверенной стране, рожденной мечтами, верой, усилиями славных предков, мы успешно реализуем задачи, определенные в Программе «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах», «Программе Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 2022–2028 годы», «Национальной программе Президента Туркменистана по преобразованию социально-бытовых условий населения сел, поселков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2028 года», по всей стране строим крупные промышленно-производственные предприятия, объекты социально-культурного назначения, а также современные города и села, развиваем наше могущественное государство, достигаем успехов по всем направлениям, обеспечивая продвижение вперед.



Огромная честь для нас вносить достойный вклад в ознаменованный счастьем, щедростью, изобилием, процветанием, великими победами каждый день, месяц года эры Возрождения новой эпохи могущественного государства, в приумножение в мире авторитета и славы нашей Отчизны, родного народа.



Мой родной народ!



Дорогие соотечественники!



Еще раз от всего сердца поздравляю вас со священным Курбан байрамы – праздником торжества гуманизма, доброты и духовного совершенства!



Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, счастья и благополучия, больших успехов в работе во имя процветания родной Отчизны!



И пусть совершаемые вами в дни Курбан байрамы ритуалы, данные садака-курбанлыки в память об усопших, прочитанные аят-товиры, благие молитвы о процветании нашего независимого нейтрального Оте­чества, счастливой и мирной жизни всего человечества будут приняты Всемогущим Аллахом. Кабул болсун!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"