МИД Туркменистана посетила делегация деловых кругов КНР

АШХАБАД, 28 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 июня МИД Туркменистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ашхабад делегация деловых кругов Китайской Народной Республики во главе с членом правления, президентом Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Хоу Цицзюнем.

В ходе встречи с главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым были обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и КНР в нефтегазовой сфере, увеличения поставок туркменского природного газа в КНР.

ИП "ТУРКМЕНинформ"