Шанхайская организация сотрудничества в контексте становления многополярного мироустройства

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". В настоящее время человечество переживает один из важнейших периодов в своей истории. Идет интенсивный поиск алгоритма его дальнейшего развития. Отчетливо определились две основополагающие тенденции построения нового миропорядка. Первая – это борьба за защиту сложившегося однополярного мира во главе с так называемым «коллективным Западом». И вторая – направленная на формирование многополярности мироустройства на более справедливых принципах международных взаимоотношений.



Однополярный мир. Его содержание еще в 2007 году в своей Мюнхенской речи определил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин как «… один центр власти, один центр силы, один центр принятия решений. Это мир одного хозяина…». Перед лицом все нарастающих вызовов и угроз в современном мире он, взяв на себя ответственность, открыто заявил о всей подлой сущности однополярного мироустройства. Он, бросил вызов, разоблачив истинные человеконенавистные устремления коллективного Запада и реально встал на путь спасения и избавления от фактического порабощения, многих народов и государств мира.



В другом же измерении, рассматриваемом преимущественно в научном сообществе, содержание однополярного мира определяется в формуле неоколониализма, когда «сегодняшний мир стоит на финансах, живет ради финансов и финансами управляется». Что, безусловно, также соответствует действительности.



Человечеству хорошо известны последствия колониального и неоколониального порабощения ведущими государствами Запада большинства стран планеты. Беспощадно эксплуатируя другие народы, они накопили большой экономический и политический потенциал, создали могущественную военную систему. И все это используется для того, чтобы сохранить свое мировое господство в тех формах и теми методами, с помощью которых обогащались столетиями. Власть над миром и контроль над мировыми ресурсами – главное, что лежит в стремлении к однополярному миру.



С другой стороны, многополярный мир в наиболее общем виде – это признание факта суверенности и самобытности каждого из государств, ни одно из которых не имеет монопольных прав на принятие тех или иных решений в сфере международных отношений.



В основе многополярного мира лежат традиционные, духовно-нравственные ценности, которые вытекают из особенностей развития каждого народа, его культуры и исторического опыта. Каждое в отдельности государство достойно своего самобытного развития и процветания без неоколониального порабощения и угнетения. Развитие многополярности в современном мире фактически означает, что наступает новая эпоха, преодолевающая неоколониализм, неолиберализм и эксплуатацию одних народов другими.



В контексте противостояния «однополярности» и «многополярности» следует рассматривать и идентификацию современных международных организаций и объединений. Если за однополярный мир выступают коллективный Запад во главе с США и стремящейся к новому колониальному господству Великобританией, то за многополярный мир – все большее, а в настоящее время большинство населения планеты, государств и межгосударственных организаций.



Одним из наиболее ярких объединений, которое выступает с позиций многополярного мира, является Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Организация была создана еще в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизстана и Узбекистана. В последующем к ней присоединились Индия и Пакистан. В ближайшее время полноправным членом ШОС станет Иран. Активно идут процедуры, необходимые для приема Беларуси. К сотрудничеству с ШОС подключаются Бахрейн, Кувейт, Мальдивы, Мньянма, ОАЭ и ряд других стран.



Наряду с этим, значительное количество государств и международных организаций являются партнерами по диалогу с ШОС. Организация динамически развивается и де-факто приобретает статус и авторитет международного объединения, которое строит взаимоотношения между государствами-членами и другими партнерами на принципах равноправия и максимальной справедливости.



В Хартии Шанхайской организации сотрудничества, принятой еще 6 июня 2002 года, говорится, что основополагающими целями Организации являются:



- «укрепление между государствами-членами взаимного доверия, дружбы и добрососедства;



- развитие многопрофильного сотрудничества в целях поддержания и укрепления мира, безопасности и стабильности в регионе, содействие построению нового демократического, справедливого и рационального политического и экономического международного миропорядка;



- совместное противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму во всех проявлениях, борьба с незаконным оборотом наркотиков и оружия, другими видами транснациональной преступной деятельности, а также незаконной миграцией;



- поощрение эффективного регионального сотрудничества в политической, торгово-экономической, оборонной, правоохранительной, природоохранной, культурной, научно-технической, образовательной, энергетической, транспортной, кредитно-финансовой и других областях, представляющих общий интерес;



- содействие всестороннему и сбалансированному экономическому росту, социальному и культурному развитию в регионе посредством совместных действий на основе равноправного партнерства в целях неуклонного повышения уровня и улучшения условий жизни народов государств-членов;



- координация подходов при интеграции в мировую экономику, содействие обеспечению прав и основных свобод человека в соответствии с международными обязательствами государств-членов и их национальным законодательством;



- поддержание и развитие отношений с другими государствами и международными организациями;



- взаимодействие в предотвращении международных конфликтов и их мирном урегулировании;



- совместный поиск решений проблем, которые могут возникнуть в XXI веке».



Статья 1 Хартии приведена полностью потому, что в публикациях о ШОС, особенно в западных странах, фактически замалчиваются вопросы о целеполаганиях этой Организации, а акцентируется внимание лишь на том, что она якобы создана в противовес коллективному Западу.



Многолетняя практика свидетельствует о том, что в деятельности Организации абсолютно отсутствуют какие-либо агрессивные настроения в отношении к другим странам и попытки противостояния кому-либо. Здесь вопрос стоит о взаимоотношениях на новых принципах сотрудничества, которые, безусловно, являются справедливыми и имеют большую перспективу в своем развитии. Вероятно, это и определяет большой интерес к сотрудничеству с этой Организацией многочисленных других стран.



Рассматривая развитие Шанхайской организации сотрудничества и ее принципы построения, следует особо обратить внимание на то, что фактически каждая из стран-участниц и тех, кто желает присоединиться к ней, имеют на то глубокие и объективные онтологические предпосылки.



В частности, это хорошо просматривается на мотивации работы в Организации таких стран, как Китай, Индия, Россия. Равным образом, это относится и к другим странам. Рассмотрим онтологическую мотивацию указанных трех стран лишь в силу их разности в социально-экономическом, политическом и гуманитарном измерении, в то же время, имеющих общие интересы к сотрудничеству друг с другом и во взаимоотношении с другими народами в целом.



Китай. Это одно из самых крупных государств современного мира, строящее в соответствии со своей Конституцией социализм с китайской спецификой. Это страна с тысячелетней историей, огромными специфическими традициями, языком, культурой, традиционными формами образа жизни. Очевидно, в современных условиях нет более богатой опытом страны, выстраивающей свои отношения в системе государственного управления. Современное китайское руководство не отрицает ни традиционные ценности, изложенные в учениях Лао-цзы и Конфуция, ни формы коммунистической детерминации в специфике, определенные еще Мао Цзедуном, не отрицаются принципы современных рыночных отношений и многое другое. Китай считает, что все лучшее, что выработано ранее, - должно быть «в багаже» и современного развития. Более того, известная формула Лао-цзы, что «не выкопав новый колодец, не закапывай старый», работает на практике и в настоящее время. Коммунистическая партия Китая занимает уникальное место в системе управления страной – это интеллектуальный центр и центр, определяющий меру справедливости и адекватности развития страны указанным курсом. Обращает на себя внимание и то, что современному Китаю не присущи никакие экспансионистские настроения. Принципы социализма с китайской спецификой уже предполагают целесообразность многополярности, поскольку своя специфика может быть и у других, если не у всех стран.



В настоящее время многополярность и защита традиционных нравственных и культурно-цивилизационных принципов является особо ценимой и особо целесообразной для этого государства. Вероятно, поэтому именно термин «Шанхайская» заслуженно стоит в заглавии всей Организации – ШОС.



Индия. Это также особое, уникальное государство. Оно имеет свою тысячелетнюю историю, многовековые традиции и собственный цивилизационный код развития. Индия испытала на себе все «прелести» колониальной эксплуатации западных стран и, прежде всего, Великобритании. Но, в то же время, сохранила свою самобытность. Особенностью индийских народов является особая тяга именно к справедливости.



В памяти многих поколений индийцев сохраняются традиции государства императора Ашоке (около 250 г. до н.э.). Это одно из первых государств в истории человечества, которое было построено на глубоких нравственных принципах, которые легли и в основу национально-освободительной борьбы Индии против европейских колонизаторов. Как известно, они явились основным «духовным знаменем», поднятым великим Махатма Ганди. Борьба Индии за свою независимость увенчалась успехом. В данной связи следует обратить внимание на переписку Махатма Ганди с великим русским писателем Л.Н. Толстым. Толстого Ганди называл «высочайшим моральным авторитетом». А в Махатме Ганди Толстой видел человека, который в состоянии поднять в Индии критерий нравственной доминанты, которая предопределит успех в освобождении этой страны от колониальной зависимости и выведет на путь традиционных ценностей. Так и произошло.



В настоящее время Индия развивается на принципах классического капитализма и демократии с учетом своих исторических традиций. Это огромнейшая страна, с огромными человеческими и природными ресурсами. От вектора ее дальнейшего развития в существенной степени будет зависеть и развитие человечества в целом. Вероятно, поэтому коллективный Запад в настоящее время предпринимает огромные усилия, чтобы снова, на новом качественном уровне попытаться втянуть эту страну в орбиту своего влияния. А конкретно говоря, задушить ее неоколониализмом в интересах решения собственных геополитических задач.



На мой взгляд, представляется, что онтологически Индия абсолютно ближе к многополярной архитектуре будущего мироустройства, чем к однополярной, прозападной. Однополярное мироустройство уже задержало развитие этой страны на сотни лет. Многополярность дает ей максимум возможностей использовать свой суверенитет и традиционные ценности в интересах собственного народа, как равно и в интересах равноправного сотрудничества с другими. Не исключено, повторим, ужесточение борьбы западных стран за Индию. Но, рано или поздно, Индия вынуждена будет идти по пути своего собственного исторического развития и более интенсивно развиваться в контексте тех ценностей, которые, в частности, проповедовал Махатма Ганди.



Россия. Рассматривая Россию как одного из ключевых игроков Шанхайской организации сотрудничества, также следует отметить, что это огромная страна, которая априори заинтересована в государственном суверенитете и возрождении собственных духовно-нравственных ценностей. В конце ХХ–начале ХХI веков Россия особо пострадала от англосаксонской агрессии – в политическом, экономическом, гуманитарном и других направлениях развития. В настоящее время Российская Федерация заинтересована в укреплении своего государственного суверенитета и защите его от агрессивных воздействий извне. Эта страна традиционно является одним из духовных лидеров человечества, объединяет лучшие духовно-нравственные традиции других народов и стран. Россия, повторим, априори заинтересована в многополярности и справедливом новом миропорядке.



Китайская Народная Республика, Индия, Российская Федерация в рамках Шанхайской организации сотрудничества выстраивают взаимоотношения именно на равноправных принципах, абсолютно не нарушая идеологического и культурного собственного кода развития, гармонизируя отношения между собой и другими странами. Необычайно уникальные культурно-цивилизационные особенности и у государств-членов ШОС: Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана, Кыргызстана, а также многих других стран – сторонников многополярного мироустройства, направленного на сохранение традиционных ценностей каждого из народов. Это обогащает не только их самих, но и человечество в целом. «Разнообразие в единстве», - такой подход, вероятно, должен стать одним из ключевых в цивилизационной идентификации современных народов и государств.



В то же время борьба за многополярность в современном мире – это не только интеллектуальные дискуссии, а реальное ужесточающееся противоборство на практике. Здесь нельзя не согласиться с нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, который выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября 2022 года, специально отметил: «…исторический период безраздельного доминирования Запада в мировых делах завершается, уходит в прошлое однополярный мир. Мы стоим на историческом рубеже, впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать, а большинство народов мира уже не хочет с этим мириться. В этом и есть главное противоречие новой эпохи».



Таким образом, рассматривая Шанхайскую организацию сотрудничества в контексте противоборства однополярного и многополярного мира, следует сделать наиболее общие выводы:



Первое. Однополярный мир уходит в прошлое. Это – факт. Но его сторонники пытаются при этом продлить его существование любыми средствами, даже путем развязывания войн, включая их современные «гибридные» проявления, путем финансового закабаления других народов, политического шантажа... Более чем очевидно, что однополярный мир, или мир неоколониализма и других изживающих форм организации общественной жизни исторически обречен. Страны Организации Шанхайского сотрудничества и их сторонники не могут ориентироваться на такую перспективу, в принципе.



Второе. Многополярный мир, который поддерживается в настоящее время большинством стран планеты функционирует и, более того, динамично развивается. И, безусловно, за ним – будущее. «Шанхайский дух» детерминирует не только развитие традиционных ценностей, но и определяет общечеловеческие, наиболее прогрессивные подходы в современных международных отношениях.



Третье. ШОС – одна из международных организаций, которая действительно развивается на принципах многополярности и на практике показывает жизнеспособность такого мироустройства. В современных условиях ее развитие имеет не только большое региональное значение, но и судьбоносное для многих стран мира, в том числе для стран западной цивилизации.



Таким образом, в современном функционировании и развитии многополярного мироустройства Шанхайская организация сотрудничества играет исключительно важную роль. Создается новый миропорядок, когда суверенное развитие каждой из стран становится условием свободного, равноправного и справедливого развития в целом.

Вадим Владимирович Бровцев,

председатель правительства Республики Южная Осетия

в 2009—2012 гг., и. о. президента РЮО в 2011—2012 гг.,

политик, экономист и общественный деятель.

ИП "ТУРКМЕНинформ"