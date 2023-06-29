В Туркменистан прибыл новый посол Таджикистана

АШХАБАД, 29 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистан прибыл для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан Вафо Ниятбекзода.

27 июня он посетил МИД Туркменистана, где провел встречу с министром иностранных дел Рашидом Мередовым, а 28 июня вручил свои верительные грамоты Президенту Туркменистана Рашиду Мередову.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и связи, по линии парламента.

Вафо Ниятбекзода сменит в должности Фарруха Хомиддина Шарифзода, который работал в Ашхабаде с января 2017 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"