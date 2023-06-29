Обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и Японии

АШХАБАД, 29 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 июня МИД Туркменистана посетила делегация Японии в составе председателя Японо-туркменского комитета по экономическому сотрудничеству Х.Цубай и исполнительного директора, генерального управляющего бизнес-подразделения по проектированию заводов компании «Kawasaki Heavy Ind., Ltd» К.Санада.

В ходе встречи с министром иностранных дел Рашидом Мередовым были обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и Японии в сферах политики, экономики и торговли.

В тот же день руководитель внешнеполитического ведомства принял делегацию Японии во главе с председателем секретариата Японо-туркменской парламентской лиги дружбы парламента Японии Матсушита Шинпей. В ходе переговоров обсуждались вопросы расширения межпарламентского взаимодействия двух стран.

ИП "ТУРКМЕНинформ"