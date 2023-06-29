Ашхабад посетила парламентская делегация Венгрии

АШХАБАД, 29 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 июня МИД Туркменистана посетила прибывшая с рабочим визитом в страну делегация Венгрии во главе с вице-спикером Национальной Ассамблеи Венгрии Лезсаком Сандором.

В ходе встречи с заместителем руководителя ведомства Вепой Хаджиевым были обсуждены актуальные вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, углубления взаимодействия по линии парламента.

ИП "ТУРКМЕНинформ"