В Туркменистане торжественно открыли новый город

АХАЛСКИЙ ВЕЛАЯТ, 30 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел торжественную церемонию ввода в строй нового города Аркадаг, который был построен в соответствии с концепцией "умного города" и будет являться административным центром Ахалского велаята.

Строительство города проводится в 2 этапа. В рамках завершившейся первой очереди застройки возведено 336 объектов социально-культурного и иного назначения.

При возведении нового города были использованы новейшие цифровые и строительные технологии, соответствующие всем современным экологическим нормам и международным стандартам. Инновационные разработки были задействованы для моделирования транспортных систем и регулировки транспортных потоков, установки систем освещения, видеонаблюдения и управления,

В городе возведены все необходимые объекты административного и культурно-гуманитарного (Управление культуры города Аркадаг, Государственный драматический театр имени Амана Гулмаммедова, Библиотека имени Довлетмаммеда Азади, Историко-краеведческий музей, Специализированная художественная школа имени Сахы Джепбарова, Детская школа искусств имени Шукура бахши и Государственного конного цирка имени Героглы) назначения, сферы образования (дошкольные учреждения, общеобразовательные, специализированные, профессиональные школы, возводится комплекс Международной академии коневодства имени Аба Аннаева), здравоохранения (Управление здравоохранения города Аркадаг, Детский оздоровительно-реабилитационный центр имени Гурбангулы Бердымухамедова, Многопрофильная больница на 350 мест, Онкологический центр на 150 мест, Центр охраны здоровья матери и ребенка на 150 мест, Центр скорой помощи, Дом здоровья и другие).

Жилые дома и коттеджи также построены с использованием технологий "умного дома".

Городу Аркадаг были присвоены:

Сертификат о присоединении к проекту «Развитие устойчивых, зеленых, климатически благоприятных городов с инновационными решениями в регионе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе»,

Благодарственный сертификат ОЭС за высококлассное сооружение современного города с использованием оптимизированных технологий, функций и ресурсов, предоставляющих усовершенствованную структуру для повышения качества жизни, и учетом современного градостроительства,

Специальный сертификат «Город XXI века» Международной организации тюркской культуры ­(ТЮРКСОЙ),

Сертификат «Первый умный город тюркского мира» и специальная награда градостроительства Тюркского мира,

Диплом за комплексную реализацию программы «Умный город» от Ассоциации «Международная ассамблея столиц и крупных городов СНГ (МАГ),

Благодарственный сертификат UNIDO,

Благодарственный сертификат UNEP городу Аркадаг за усилия по внедрению принципов инклюзивных, безопасных, «умных» устойчивых населенных пунктов и общин, способствующих достижению Целей в области устойчивого развития и Новой повестки дня в области развития городов,

Благодарственный сертификат городу Аркадаг за сотрудничество с ­ЭСКАТО по созданию инклюзивных, безопасных, жизнеспособных, «умных» и устойчивых городов для достижения Новой повестки дня развития городов и осуществления Целей устойчивого развития,

Сертификат «Зеленый и умный ­город Аркадаг» Глобального института зеленого роста,

Благодарственный сертификат ООН-Хабитат городу Аркадаг за усилия, предпринятые в целях осуществления принципов инклюзивных, безопасных, устойчивых и разумных устойчивых районов и общин, вносящих вклад в локализацию Целей устойчивого развития и Новой повестки дня в области развития городов в Туркменистане,

Диплом Международной ассоциации Союзов архитекторов об инновационной архитектуре города Аркадаг,

Сертификат качества выполненных научно-изыскательных работ по сейсмическому микрорайонированию и обеспечению сейсмической безопасности территории города Аркадаг от Института геофизики и инженерной сейсмологии имени А.Назарова Нацио­нальной Академии Наук Республики Армения,

Сертификат соответствия Целям устойчивого развития и международным требованиям экологического строительства в соответствии с результатами независимого научно-технического изучения от Центрального научно-исследовательского и проектного института Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,

Калифорнийская прокламация мэрии города Эль-Кахон и Прокламация университета Линкольна (Соединенные Штаты Америки) об объявлении 29 июня 2023 года «Днем города Аркадаг»,

Сертификат Книги рекордов Гиннесса «Самый многочисленный урок садоводства при участии 539 человек»,

Сертификат Международной компании «KTQ International GmbH» (Федеративная Республика Германия) «Сотрудничество за открытость и качество в области здравоохранения» и Сертификат качества компании «Philips Medical Systems» (Королевство Нидерландов) об оснащении техникой «Philips» Многопрофильной больнице города Аркадаг.

Для участия в церемонии открытия города были приглашены многочисленные зарубежные гости.

В этот же день в хякимлике города Аркадаг состоялось подписание ряда двусторонних документов. В их числе:

Соглашение об установлении побратимских отношений между городом Аркадаг и городом Казань (Республика Татарстан Российской Федерации),

­Сог­лашение об установлении поб­ратимских отношений между городом Аркадаг и городом Телави (Грузия),

Меморандум о взаи­мопонимании об установлении побратимских отношений между городом Ашхабад и городом Баку (Азербайджанская Республика).

ИП "ТУРКМЕНинформ"