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В Туркменистане торжественно открыли новый город
30.06.2023 11:52

АХАЛСКИЙ ВЕЛАЯТ, 30 июня - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел торжественную церемонию ввода в строй нового города Аркадаг, который был построен в соответствии с концепцией "умного города" и будет являться административным центром Ахалского велаята.

Строительство города проводится в 2 этапа. В рамках завершившейся первой очереди застройки возведено 336 объектов социально-культурного и иного назначения.

При возведении нового города были использованы новейшие цифровые и строительные технологии, соответствующие всем современным экологическим нормам и международным стандартам. Инновационные разработки были задействованы для моделирования транспортных систем и регулировки транспортных потоков, установки систем освещения, видеонаблюдения и управления,

В городе возведены все необходимые объекты административного и культурно-гуманитарного (Управление культуры города Аркадаг, Государственный драматический театр имени Амана Гулмаммедова, Библиотека имени Довлетмаммеда Азади, Историко-краеведческий музей, Специализированная художественная школа имени Сахы Джепбарова, Детская школа искусств имени Шукура бахши и Государственного конного цирка имени Героглы) назначения, сферы образования (дошкольные учреждения, общеобразовательные, специализированные, профессиональные школы, возводится комплекс Международной академии коневодства имени Аба Аннаева), здравоохранения (Управление здравоохранения города Аркадаг, Детский оздоровительно-реабилитационный центр имени Гурбангулы Бердымухамедова, Многопрофильная больница на 350 мест, Онкологический центр на 150 мест, Центр охраны здоровья матери и ребенка на 150 мест, Центр скорой помощи, Дом здоровья и другие).

Жилые дома и коттеджи также построены с использованием технологий "умного дома".

Городу Аркадаг были присвоены:

  • Сертификат о присоединении к проекту «Развитие устойчивых, зеленых, климатически благоприятных городов с инновационными решениями в регионе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе»,
  • Благодарственный сертификат ОЭС за высококлассное сооружение современного города с использованием оптимизированных технологий, функций и ресурсов, предоставляющих усовершенствованную структуру для повышения качества жизни, и учетом современного градостроительства,
  • Специальный сертификат «Город XXI века» Международной организации тюркской культуры ­(ТЮРКСОЙ),
  • Сертификат «Первый умный город тюркского мира» и специальная награда градостроительства Тюркского мира,
  • Диплом за комплексную реализацию программы «Умный город» от Ассоциации «Международная ассамблея столиц и крупных городов СНГ (МАГ),
  • Благодарственный сертификат UNIDO,
  • Благодарственный сертификат UNEP городу Аркадаг за усилия по внедрению принципов инклюзивных, безопасных, «умных» устойчивых населенных пунктов и общин, способствующих достижению Целей в области устойчивого развития и Новой повестки дня в области развития городов,
  • Благодарственный сертификат городу Аркадаг за сотрудничество с ­ЭСКАТО по созданию инклюзивных, безопасных, жизнеспособных, «умных» и устойчивых городов для достижения Новой повестки дня развития городов и осуществления Целей устойчивого развития, 
  • Сертификат «Зеленый и умный ­город Аркадаг» Глобального института зеленого роста,
  • Благодарственный сертификат ООН-Хабитат городу Аркадаг за усилия, предпринятые в целях осуществления принципов инклюзивных, безопасных, устойчивых и разумных устойчивых районов и общин, вносящих вклад в локализацию Целей устойчивого развития и Новой повестки дня в области развития городов в Туркменистане,
  • Диплом Международной ассоциации Союзов архитекторов об инновационной архитектуре города Аркадаг,
  • Сертификат качества выполненных научно-изыскательных работ по сейсмическому микрорайонированию и обеспечению сейсмической безопасности территории города Аркадаг от Института геофизики и инженерной сейсмологии имени А.Назарова Нацио­нальной Академии Наук Республики Армения,
  • Сертификат соответствия Целям устойчивого развития и международным требованиям экологического строительства в соответствии с результатами независимого научно-технического изучения от Центрального научно-исследовательского и проектного института Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,
  • Калифорнийская прокламация мэрии города Эль-Кахон и Прокламация университета Линкольна (Соединенные Штаты Америки) об объявлении 29 июня 2023 года «Днем города Аркадаг»,
  • Сертификат Книги рекордов Гиннесса «Самый многочисленный урок садоводства при участии 539 человек»,
  • Сертификат Международной компании «KTQ International GmbH» (Федеративная Республика Германия)  «Сотрудничество за открытость и качество в области здравоохранения» и Сертификат качества компании «Philips Medical Systems» (Королевство Нидерландов) об оснащении техникой «Philips» Многопрофильной больнице города Аркадаг.

Для участия в церемонии открытия города были приглашены многочисленные зарубежные гости.

В этот же день в хякимлике города Аркадаг состоялось подписание ряда двусторонних документов. В их числе:

  • Соглашение об установлении побратимских отношений между городом Аркадаг и городом Казань (Республика Татарстан Российской Федерации),
  • ­Сог­лашение об установлении поб­ратимских отношений между городом Аркадаг и городом Телави (Грузия),
  • Меморандум о взаи­мопонимании об установлении побратимских отношений между городом Ашхабад и городом Баку (Азербайджанская Республика).

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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