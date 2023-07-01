Проведен разговор глав Туркменистана и Турции

АШХАБАД, 1 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел переговоры по телефону с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе беседы главы двух стран обсудили ключевые вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям, а также глава Туркменистана поблагодарил коллегу за автомобили турецкого производства, переданные в дар городу Аркадаг.

ИП "ТУРКМЕНинформ"