В Аркадаге обсуждены вопросы развития "умных" городов

АХАЛСКИЙ ВЕЛАЯТ, 2 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 июня в новом административном центре Ахалского велаята Туркменистана был проведен Международный инвестиционный форум "Аркадаг – "умный" город".

В нем приняли участие представители ведущих международных и региональных организаций, авторитетных финансовых структур, крупнейших зарубежных компаний, которые собрались, чтобы обсудить вопросы, связанные с перспективами устойчивого развития и новых технологий в городах, инвестиционными возможностями Туркменистана, цифровой инфраструктурой и цифровыми инновационными технологиями "умных" городов, обеспечением открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населённых пунктов.

Участники и гости форума были ознакомлены с возможностями инвестиционного и экономического климата Туркменистана, проведен обмен мнениями о механизмах стимулирования промышленного, научно-технологического и социально-экономического развития страны. По итогам форума был подписан ряд контрактов по экспортно-импортным операциям, сотрудничеству в сфере услуг и других документов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"