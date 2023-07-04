МИД Туркменистана посетила делегация UNIDO

МИД Туркменистана посетила делегация UNIDO03.07.2023 11:23
АШХАБАД, 3 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 июля ведомство внешней политики Туркменистана посетила пребывающая с визитом в стране делегация во главе с заместителем генерального директора Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Циён Зоу.
Встреча была посвящена обсуждения вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сферах промышленности, энергетики, экологии, цифровизации и "умных" городов, а также практическим аспектам реализации Стратегии всеобщего устойчивого промышленного развития.
ИП "ТУРКМЕНинформ"