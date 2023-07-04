В Аркадаге обсудили вопросы экологии

АХАЛСКИЙ ВЕЛАЯТ, 4 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 июля в новом административном центре Ахалского велаята Туркменистана был проведен Международный экологический форум «Город Аркадаг – экологически благополучный край красивой природы».

Конференция была организована с целью обсуждения актуальных вопросов совершенствования действующего в стране законодательства в области окружающей среды, развития сотрудничества с профильными международными организациями, предпринимаемых мер по борьбе с изменением климата и адаптацией, обеспечению экологического благополучия и предотвращению опустынивания, а также важности выращивания экологически чистых продуктов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"