В Туркменистан прибыл новый посол Туниса

АШХАБАД, 5 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Ашхабад прибыл для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Тунисской Республики (с резиденцией в Москве) Тарек Бен Салем.

4 июля новый глава тунисской дипмиссии посетил МИД Туркменистана и вручил свои верительные грамоты председателю Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой.

В ходе проведенных встречи переговоров посол был ознакомлен с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана, а также состоялось обсуждение приоритетных вопросов развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, взаимодействия в рамках международных структур и организаций.

С ноября 2018 года послом Туниса в Туркменистане (с резиденцией в Москве, Россия) являлся Мохамед Али Шихи.

ИП "ТУРКМЕНинформ"