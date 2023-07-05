Глава Туркменистана принял участие в заседании СГГ ШОС

АШХАБАД, 5 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 июля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в качестве почетного гостя принял онлайн-участие в 23-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое в этом году проходило под председательством Индии.

В ходе мероприятия главы государств - участниц ШОС подвели итоги работы организации в минувшем году и определили направления дальнейшей работы по обеспечению безопасности, развитию экономического, инвестиционного, транспортного, энергетического, технологического сотрудничества, сфер кибер- и биобезопасности, охраны окружающей среды и экологии и других.

По итогам саммита были приняты Нью-Делийская декларация и ряд других документов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"