Обсуждены приоритетные вопросы сотрудничества Туркменистана и Великобритании

АШХАБАД, 6 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Ашхабаде с рабочим визитом пребывает делегация Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии во главе с парламентским заместителем государственного секретаря Министерства иностранных дел, по делам содружества и развития Великобритании, министром Лео Дохерти.

5 июля делегация посетила МИД Туркменистана, где состоялись переговоры с руководителем ведомства Рашидом Мередовым, которые были посвящены обсуждению текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, изменения климата, сельского и водного хозяйства, археологии и других.

В рамках визита был подписан Протокол о намерениях между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Великобритании.

ИП "ТУРКМЕНинформ"