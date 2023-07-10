Парламентская делегация Туркменистана завершила визит в Канаду

НОВОСТИ В МИРЕ, 7 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация Туркменистана во главе с председателем Комитета Меджлиса Туркменистана по международным и межпарламентским связям Б.Мухамедовым 30 июня - 4 июля совершила визит в Канаду.

Поездка была предпринята с целью участия в прошедшей в Ванкувере 30-й ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ), которая была посвящена вопросам безопасности, сотрудничества и демократии в регионе ОБСЕ.

В частности, были рассмотрены вопросы противодействия терроризму, киберугрозам, организованной преступности, продвижения демократии, защиты прав человека, обеспечения устойчивого развития, охраны окружающей среды, смягчения последствий изменения климата.

Сессия завершилась принятием Ванкуверской декларации.

ИП "ТУРКМЕНинформ"