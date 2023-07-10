Глава государства провел ряд кадровых перестановок

АШХАБАД, 8 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 июля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел очередное онлайн-заседание Кабинета Министров, которое было посвящено актуальным вопросам развития страны.

В ходе мероприятия были заслушаны отчеты вице-премьеров и ответственных руководителей о текущем положении дел во вверенных им структурах и отраслях национальной экономики, а также глава государства провел ряд изменений в кадровом составе руководящего аппарата страны.

В частности, от должности заместителя Председателя Кабинета Министров по состоянию здоровья был освобожден вице-премьер по вопросам сельского хозяйства и АПК Аннагелди Язмырадов. На эту должность был переведен хяким Балканского велаята Тангрыгулы Атахаллыев. При этом временное исполнение обязанностей хякима Балканского велаята возложено на заместителя хякима Балканского велаята Аннаева Джуманазара.

ИП "ТУРКМЕНинформ"