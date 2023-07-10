Обсуждены вопросы работы фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям

АХАЛСКИЙ ВЕЛАЯТ, 9 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 июляв городе Аркадаг Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел первое заседание правления Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухаммедова.

Заседание было посвящено вопросам дальнейшей работы фонда, обеспечения системы социальной защиты подрастающего поколения, оказания медицинской помощи нуждающимся в опеке детям, продолжения старейшинами просветительско-воспитательной работы среди молодежи, а также реализации новых проектов по строительству производственных объектов в рамках второй очереди застройки города Аркадаг и производству лекарственных средств из местного сырья.

ИП "ТУРКМЕНинформ"