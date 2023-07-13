Поздравления главе Узбекистана

АШХАБАД, 11 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 июля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел переговоры по телефону с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе бесед глава государства и руководитель Народного собрания поздравили Шавката Мирзиёева с победой на прошедших 9 июля в Узбекистане досрочных выборах на пост главы страны, пожелав ему крепкого здоровья и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности.

ИП "ТУРКМЕНинформ"