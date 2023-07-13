Ашхабад посетила парламентская делегация Японии

АШХАБАД, 12 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 июля министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в страну делегацией во главе с парламентским вице-министром иностранных дел Японии Юуми Ёшикава.

В ходе переговоров состоялось обсуждение актуальных вопросов развития взаимодействия Туркменистана и Японии в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, по линии парламента и международных организаций и структур, сферах здравоохранения, спорта и туризма.

ИП "ТУРКМЕНинформ"