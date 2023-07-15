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Глава Туркменистана обновил состав руководящего аппарата страны
15.07.2023 11:36

АШХАБАД, 15 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 июля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел расширенное заседание Кабинета Министров страны, которое было посвящено отчетам вице-премьеров и ответственных руководителей об итогах работы вверенных им структур за истекшие полгода.

В ходе заседания также было озвучено решение о разделении Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и создании на его базе двух отдельных ведомств: Министерства сельского хозяйства и Министерства охраны окружающей среды. Решение было обусловлено необходимостью реформирования сфер сельского хозяйства и охраны окружающей среды страны и дальнейшего повышения эффективности их деятельности.

Также в рамках заседания глава государства провел ряд перестановок в кадровом составе руководящего аппарата государства.

В частности, от должности министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана за допущенные в работе серьёзные недостатки был освобожден Алланур Алтыев.

Министром сельского хозяйства Туркменистана был назначен Назармырат Назармырадов (который ранее работал хякимом Дашогузского велаята), а министром охраны окружающей среды Туркменистана стал Чарыгелди Бабаныязов.

Новым министром энергетики Туркменистана вместо уволенного за допущенные в работе недостатки Хаджымухаммета Реджепмырадова был назначен прежний заместитель главы ведомства Аннагелди Сапаров.

От должности председателя Государственного концерна «Türkmenhimiýa» за допущенные в работе недостатки был освобожден Ныязлы Ныязлыев. На его место заступит Доврангелди Сапбаев.

Также за допущенные в работе недостатки был уволен председатель  Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана Бегенч Чарыев. На его место был переведен прежний председатель Государственной миграционной службы Туркменистана полковник Батыр Волсахатов. Временное исполнение обязанностей председателя Государственной миг­рационной службы возложено на заместителя председателя Государственной миграционной службы, подполковника Аманмухаммета Сазакова.

С той же формулировкой был уволен председатель Государственного комитета Туркменистана по физкультуре и спорту Гулмырат Агамырадов. На его место был назначен прежний ректор Туркменского государственного института физкультуры и спорта Аллаберди Сапаров. Новым ректором ТГИФиС стал прежний проректор вуза Хыдыр Нуннаев.

Довлетгелди Реджепов был освобожден от должностей председателя Торгово-промышленной палаты и председателя правления Торгово-промышленной палаты. На эти должности был назначен Мерген Гурдов.

Новым хякимом Дашогузского велаята был назначен бывший хяким Бахерденского этрапа Ахалского велаята Солтанмырат Солтанмырадов.

От должности хякима Ахалского велаята за допущенные в работе серьезные недостатки был освобожден Язмухаммед Гурбанов. Новым главой администрации велаята стал бывший хяким этрапа Ак бугдай Ахалского велаята Ровшен Ходжагулыев.

Заместитель хякима Балканского велаята Джуманазар Аннаев был освобожден от временного исполнения обязанностей хякима Балканского велаята. Новым хякимом Балканского велаята стал прежний заместитель хякима Ахалского велаята Ходжамырат Ашырмырадов.

С должности хякима Марыйского велаята за допущенные в работе серьезные недостатки был уволен Довранберди Аннабердиев. Новым хякимом Марыйского велаята стал Бегенчмырат Оразов.

Новым проректором Международной академии коневодства имени Аба Аннаева по учебной работе стал Сейитмырат Атаев, проректором академии по научной работе - Мерданбег Пириев (прежний проректор Туркменского сельскохозяйственного университета имени С.А.Ниязова по научной работе).

Также Президент провел ряд изменений в составе дипломатического корпуса.

Так, в связи с переходом на другую работу от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Таджикистан (город Душанбе) был освобожден Хемр Тогалаков. На эту должность был назначен Аймырат Гочмырадов, которому был присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла (до этого он работал генеральным консулом Туркменистана в Афганистане (город Герат)).

Также в связи с переходом на другую работу от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Республике Узбекистан (город Ташкент) был освобожден Язгулы Маммедов.

На другую работу был переведен и Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Грузии (город Тбилиси) Довлетмырат Муратов.

В связи с переходом на другую работу от занимаемых должностей был освобожден консул Туркменистана в Федеративной Республике Германия (город Франкфурт-на-Майне) Оразмухамет Аннабаев.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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