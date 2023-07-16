Главы МИД Туркменистана и Таджикистана обсудили вопросы сотрудничества

АШХАБАД, 16 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 июля в Туркменистан прибыла с визитом делегация Республики Таджикистан во главе с министром иностранных дел РТ Сироджиддином Мухриддином.

Целью поездки явилось участие в прошедших в этот день в Ашхабаде межмидовских политических консультаций на уровне глав ведомств внешней политики обеих стран, в ходе которых были обсуждены ключевые аспекты дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"