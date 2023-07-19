Глава Туркменистана отправился в Джидду

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 июля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отправился с рабочим визитом в столицу Саудовской Аравии, Джидду, где сегодня будет проведен первый Саммит глав государств в формате «Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива».

В ходе саммита главы Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана обсудят актуальные вопросы развития регионального сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"