В Ашхабад прибыл новый посол Бразилии

АШХАБАД, 20 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 июля прибывший в Ашхабад для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Бразилия (с резиденцией в Астане, Казахстан) Рубем Антонио Корреа Барбоза посетил внешнеполитическое ведомство Туркменистана и провел встречу с председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой, принявшей у него верительные грамоты по поручению главы государства.

В ходе проведенных встреч и переговоров посол был ознакомлен с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана, а также стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах спорта и туризма, энергетики, нефтеперерабатывающей и химической промышленности, сельского хозяйства, транспорта, текстильной индустрии.

С ноября 2018 года послом Бразилли в Туркменистане (с резиденцией в Астане, Казахстан) работала Марсия Доннер Абреу.

ИП "ТУРКМЕНинформ"