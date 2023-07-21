Глава Туркменистана принял участие в саммите ССАГЗ - ЦА

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 июля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в прошедшем в Джидде (Саудовская Аравия) саммите глав государств-членов Совета сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ) и стран Центральной Азии.

В ходе встречи на высшем уровне главы стран-членов Совета и государств Центральной Азии рассмотрели ключевые вопросы развития взаимовыгодного многостороннего регионального сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, транспорта, энергетики, инвестиций, экологии и охраны окружающей среды, медицины и здравоохранения, физкультуры и спорта и других.

В своем выступлении глава Туркменистана озвучил инициативы создания постоянно действующего механизма – Совещания министров иностранных дел стран Центральной Азии и ССАГЗ для решения возникающих угроз безопасности, активизации торгово-экономического партнерства, формирования новых транспортно-транзитных коридоров и учреждения Транспортного комитета стран формата «Центральная Азия – ССАГЗ», формирования Совместной рабочей группы по энергетике и создания Торговой палаты стран ЦА и ССАГЗ

Также были выдвинуты инициативы организации в Туркменистане Первого инвестиционного форума государств Центральной Азии и Совета сотрудничества Залива, налаживания «Культурного диалога» Центральной Азии и ССАГЗ, учреждения Экологического совета государств Центральной Азии и Совета сотрудничества Залива, проведения в 2025 году в Ашхабаде Медицинского конгресса стран ЦА и ССАГЗ, а также организации Первых Международных спортивных игр государств Центральной Азии и Совета сотрудничества Залива.

По итогам Саммита глав государств-членов Совета сотрудничества арабских государств Залива и стран Центральной Азии было принято Совместное заявление.

Также в рамках рабочего визита Президент Туркменистана провел встречу с Наследным принцем, премьер-министром Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бин Салман бин Абдулазиз Аль Саудом.

ИП "ТУРКМЕНинформ"