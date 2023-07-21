Туркменистан посетила парламентская делегация Южной Кореи

АШХАБАД, 21 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 июля в Ашхабад прибыла с официальным визитом делегация Республики Корея во главе со спикером Национальной Ассамблеи Республики Корея Ким Чжин Пхё.

В рамках визита делегация была принята Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и провела встречу с Председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой.

В ходе проведенных встреч были обсуждены вопросы углубления взаимодействия между парламентами двух стран, развития сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, газовой и газохимической отраслях, судостроения, транспорта и логистики, цифровизации и высоких технологий и других.

Кроме того, в рамках визита спикеру Национальной Ассамблеи Республики Корея Ким Чжин Пхё был вручен орден Туркменистана «Bitaraplyk».

ИП "ТУРКМЕНинформ"