Туркменистан сменит посла в Тбилиси

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 июля ведомство внешней политики Грузии посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана Довлетмырат Муратов.

В ходе встречи с заместителем министра иностранных дел Грузии А.Хвтисиашвили посол Туркменистана сообщил о завершении срока своего пребывания в должности, на которую он был назначен в августе 2014 года, а также было проведено обсуждение актуальных вопросов межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-энергетической и культурно-гуманитарной областях.

Довлетмырат Муратов будет переведен на другую работу в связи с решением главы государства, озвученным в ходе заседания правительства страны от 14 июля текущего года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"