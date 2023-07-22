Делегация Туркменистана посетила Катар

АШХАБАД, 22 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17-21 июля делегация Туркменистана во главе с председателем Торгово-промышленной палаты Мергеном Гурдовым посетила с рабочим визитом Государство Катар.

В рамках пребывания в Дохе были обсуждены вопросы по участию Туркменистана в Международной выставке “Экспо-2023 Доха”, которая пройдет в Катаре со 2 октября текущего по 28 марта следующего года.

Делегация Туркменистана провела встречи с генеральным секретарём международной выставки «Экспо-2023 Доха» Мохаммедом Али Аль Хури и руководством торгово-промышленной палаты Государства Катар.

ИП "ТУРКМЕНинформ"