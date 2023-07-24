Обсуждены задачи по развитию сотрудничества Туркменистана и ЮНЕСКО

АШХАБАД, 23 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 июля в Ашхабаде было проведено очередное заседание Национальной комиссии Туркменистана по делам учреждения Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры - ЮНЕСКО, которое провел министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

В ходе встречи было рассмотрено текущее состояние и задачи по дальнейшему развитию сотрудничества Туркменистана и ЮНЕСКО в сферах молодежной политики, материального и нематериального культурного наследия, окружающей средыа, археологияи, истории, этнографии, литературы, социальных наук и других.

В частности, рассмотрен ход подготовки к проведению в 2024 году в Ашхабаде международной конференции, посвящённой 30-й годовщине сотрудничества Туркменистана и ЮНЕСКО, углубления сотрудничества с Глобальным молодежным сообществом ЮНЕСКО, Международным институтом центральноазиатских исследований ЮНЕСКО, Институтом ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании (IITE).

ИП "ТУРКМЕНинформ"