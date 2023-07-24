Туркменистан сменил посла в Катаре

АШХАБАД, 23 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 июля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о назначении Мыратгелди Сейитмаммедова Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Государстве Катар (город Доха).

М.Сейитмаммедов сменит в должности Оразмухаммета Чарыева, который работал послом в Катаре с марта 2016 года, совмещая этот пост с должностями посла Туркменистана в Арабской Республике Египет, Саудовской Аравии, в Государстве Палестина, Иорданском Хашимитском Королевстве с постоянной резиденцией в в городе Эр-Рияд, Саудовская Аравия.

Церемония открытия Посольства Туркменистана в Дохе состоялась в марте текущего года в ходе государственного визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Катар.

ИП "ТУРКМЕНинформ"