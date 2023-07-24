Поздравления главе Узбекистана

АШХАБАД, 24 июля - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направили послания Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

В посланиях содержались поздравления коллеге по случаю его дня рождения (Шавкату Мирзиёеву сегодня исполнилось 66 лет), пожелания крепкого здоровья, счастья и успехов в работе, а братскому народу Узбекистана – мира, прогресса, благополучия и дальнейшего процветания.

ИП "ТУРКМЕНинформ"