Глава Туркменистана назначил нового посла в Кыргызстане

АШХАБАД, 26 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 августа Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о назначении Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Кыргызской Республике (город Бишкек).

В соответствии с документом, туркменскую дипмиссию в Кыргызстане возглавит Нуры Голлиев, в связи с чем ему был присвоен ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

С марта 2016 года послом Туркменистана в Бишкеке являлся Шадурды Мередов, который 24 августа приступил к работе послом в Узбекистане.

ИП "ТУРКМЕНинформ"