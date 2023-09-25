Туркменский генконсул приступил к работе в Турции

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 августа вновь назначенный Генеральный консул Туркменистана в Турецкой Республике (город Стамбул) Мухамметнур Овезов посетил внешнеполитическое ведомство Турции.

В рамках визита он вручил свой Консульский патент директору Генерального управления консульской службы Министерства иностранных дел Турецкой Республики Нурдан Эрпулат Алтынташ.

В ходе переговоров стороны обсудили приоритетные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Постановление о назначении Мухамметнура Овезова Генеральным консулом Туркменистана в Турции было подписано главой государства Сердаром Бердымухамедовым 15 августа. До этого М.Овезов работал консулом Туркменистана в Республике Казахстан (город Актау).

ИП "ТУРКМЕНинформ"