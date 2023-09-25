Евросоюз сменит посла в Туркменистане

АШХАБАД, 30 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 августа глава внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с Послом Европейского Союза Диего Руизом Алонсо.

В ходе переговоров глава дипмиссии ЕС сообщил о завершении срока своего пребывания в должности, на которой он находился с февраля 2020 года, а также было проведено обсуждение ключевых вопросов сотрудничества Туркменистана и ЕС, как в двустороннем формате, так и во взаимодействии с другими странами Центральной Азии, в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах экологии и «зеленой» трансформации.

В частности, отмечена важная роль регулярных совместных мероприятий в рамках диалога по правам человека, межпарламентского диалога, заседания Совместного комитета «Европейский Союз - Туркменистан». Обсуждён ход реализации совместных образовательных и обменных проектов и программ (Эразмус+).

ИП "ТУРКМЕНинформ"